Obhajca Real Madrid už aj s hviezdnym Mbappem je topfavoritom La Ligy

Madrid 15. augusta (TASR) - Už s jednou sezónnou trofejou vo vrecku odštartuje Real Madrid cez víkend svoju cestu za obhajobou titulu v španielskej La Lige. Úradujúci šampión Ligy majstrov vyhral v stredu rekordný šiestykrát Superpohár UEFA a v domácej najvyššej súťaži bude chcieť získať rovnako rekordnú 37. trofej. V kádri aj s novou hviezdnou posilou Kylianom Mbappem je pasovaný za topfavorita a pokúsi sa o prvú obhajobu titulu od roku 2008.



Prvý zápas odohrá Real v nedeľu večer na pôde Mallorky, v kádri ktorej figurujú aj jediní dvaja Slováci v súčasnosti pôsobiaci v španielskej lige - brankár Dominik Greif a obranca Martin Valjent. Po ukončení kariéry už v Reale nepokračuje Toni Kroos, možno svoju poslednú sezónu na Santiagu Bernabeu však ešte absolvuje ikonický chorvátsky stredopoliar Luka Modrič. Štart sezóny po zranení kolena nestihne Eduardo Camavinga. "Na prípravu nebolo veľa času, ale som spokojný s prístupom hráčov v príprave a platí to aj o Kylianovi. Je v dobrej forme a zvykáme si na seba," vyhlásil kouč Realu Carlo Ancelotti.



Hlavným vyzývateľom "bieleho baletu" bude už tradične FC Barcelona s novým koučom Hansim Flickom, ktorý na lavičke nahradil legendu klubu Xaviho Hernandeza. "Barcelona je neuveriteľný klub a užívam si každú sekundu práce tu. Prijali ma na Camp Nou úžasne. Úprimne verím, že sme na správnej ceste a chcem, aby sme si to spolu užili," povedal pre španielske médiá Flick. Do boja o titul plánuje po letných nákupoch vstúpiť Atletico Madrid, tím Diega Simeoneho vystužil španielsky reprezentačný obranca Robin Le Normand a do ofenzívy pribudli Argentínčan Julian Alvarez i Nór Alexander Sörloth. Klub, ktorý opustil Alvaro Morata, mal veľký záujem aj o slovenského zadáka Dávida Hancka.



Podľa analytickej spoločnosti Opta Sports má Real v zostave s Mbappem, Viniciusom Juniorom, či Judeom Bellinghamom až 86-percentnú šancu na zisk svojho tretieho titulu za štyri roky, kým naďalej finančne sužovaná Barcelona iba desaťpercentnú. K nim by sa malo na špici pridať Atletico Madrid a päticu popredných tímov dopĺňajú prekvapenie minulej sezóny Girona FC a úradujúci víťaz domáceho pohára Athletic Bilbao. Girona na pôde Betisu i Bilbao doma proti Getafe mali svoje úvodné duely nového ročníka La Ligy na programe už vo štvrtok. Barcelona, ktorá v minulom ročníku zaostala za Realom o desať bodov, nastúpi v sobotu večer vo Valencii. Katalánci získali v lete španielskeho reprezentanta Daniho Olma z Lipska, inak neboli na prestupovom trhu príliš aktívni. Spoliehať sa budú opäť aj na tínedžerskú hviezdu Lamineho Yamala, či skúsených Roberta Lewandowského a Ilkaya Gündogana. Ukázať sa v širšom spektre môžu okrem Pedriho a Gaviho aj ďalší mladíci Pau Cubarsi a Fermin Lopez, zlatí olympijskí medailisti z Paríža.



Girona v minulom ročníku prekvapila treťou priečkou a prienikom do Ligy majstrov. prišla však o Arťoma Dovbyka i Aleixa Garciu. Do tímu pribudol z pražskej Sparty stopér Ladislav Krejčí a z Bragy prišiel útočník Abel Ruiz. V hornej polovici tabuľky by mali miešať karty i Real Betis, či Real Sociedad San Sebastian, čaká sa, čo ukážu Valencia, Villarreal a FC Sevilla. Nováčikmi súťaže sú Leganes, Valladolid a Espanyol Barcelona, ktorí medzi elitou nahradili Almeriu, Granadu a Cádiz.