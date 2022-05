Obhajca Slovan nastúpi vo finále v špeciálnych dresoch

Bratislava 4. mája (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpi na obhajobu vo finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2021/2022 (nedeľa 8. mája o 17.30 na Tehelnom poli) so Spartakom Trnava v špeciálnej edícii dresov. Tie budú sú prevedené v kráľovskej modrej farbe.



"Ku kráľovskej modrej, symbolizujúcej majstra Slovenska, sú pridané belasé a biele doplnky. Na dresoch sa nachádza slovenský štátny znak, symbolizujúci finále Slovenského pohára, a pamätný dátum finále. Vyrobené sú dve sady dresov. Jedna zostáva na pamiatku samotným hráčom, o osude druhej sady bude klub informovať po finále začiatkom budúceho týždňa," uviedol Slovan v oficiálnej tlačovej správe.



„Finále je vždy niečím špeciálne, zvlášť ešte v tomto prípade, keď čelíme nášmu najväčšiemu rivalovi. Aj vzhľadom na pozitívne skúsenosti s unikátnymi edíciami dresov sme chceli na finálový zápas opäť pripraviť niečo jedinečné. Naše mužstvo nastúpi proti Trnave v špeciálnych dresoch. Dominuje im kráľovská modrá, symbolizujúca majstra Slovenska. Doplnená je o belasé a modré prvky. Veríme, že dresy si u našich fanúšikov nájdu pozitívnu odozvu a v nedeľu prídu na Tehelné pole osobne podporiť našich hráčov v tomto očakávanom a prestížnom zápase,“ povedal marketingový riaditeľ klubu Tomáš Straka.



Slovan zároveň svojim priaznivcom pripomína, že na finále je pre nich vyhradená celá C-tribúna štadióna Tehelné pole s kapacitou 4300 miest. Len v prvý deň od spustenia predaja si fanúšikovia Slovana zakúpili cez 1000 vstupeniek. Predaj vstupeniek prebieha v pokladnici na Tehelnom poli ešte vo štvrtok a v piatok v čase od 16.00 do 19.00 a v sobotu od 12.00 do 19.00. „Chceme vyzvať a poprosiť aj tých fanúšikov, ktorí si bežne kupujú vstupenky na iné tribúny alebo majú zakúpené permanentky na A-tribúnu či B-tribúnu, aby si finále zakúpili vstupenky na C-tribúnu. Nech sú všetci slovanisti pokope, a nech vytvoríme nášmu mužstvu skutočnú domácu atmosféru,“ doplnil Straka.