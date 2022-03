VIDEO: Obhajca Slovan postúpil do štvrťfinále Slovnaft Cupu

Osemfinále SP - Slovnaft Cupu /na jeden zápas/:



MFK Ružomberok – Slovan Bratislava 0:2 (0:0)

Góly: 62. a 87. Green, ŽK: Regáli, Luka, Boďa – Weiss, Kankava, De Marco, ČK: 78. De Marco (Slovan) po 2. ŽK. Rozhodoval: Sedlák, 961 divákov.

ViOn Zlaté Moravce postúpil do štvrťfinále Slovnaft Cupu

ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MŠK Púchov 1:0 (0:0)

Gól: 82. Menich, ŽK: Horák - Hundák, Straňák, Kopiš, D. Pilný. Rozhodoval: Mastiš

ŠK Sásová - FK Senica 0:3 (0:2)

Góly: 4. Sulaeman, 17. Jurdík, 58. Anaba, ŽK: Markovič (Sásová), Rozhodoval: Chromý, 460 divákov.

FC Košice - Spartak Trnava 1:2 (0:0)

Góly: 75. Molvadgaard – 50. Škrtel, 85. Ristovski, ŽK: Škrtel, Takáč (obaja Spartak). Rozhodoval: Gemzický.

