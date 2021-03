Obhajca Slovan v osemfinále Slovnaft Cupu s Liptovským Mikulášom

Žreb osemfinále 52. ročníka SP - Slovnaft Cupu 2020/2021:



MFK Dukla Banská Bystrica - KFC Komárno

FC Košice - ŠKF Sereď

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - FC Petržalka

MFK Ružomberok - DAC Dunajská Streda

MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová

FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Skalica

Spartak Trnava - AS Trenčín

Slovan Bratislava - MFK Tatran Liptovský Mikuláš

Bratislava 25. marca (TASR) - Obhajca triumfu vo futbalovom Slovenskom pohári - Slovnaft Cupe Slovan Bratislava sa v osemfinále tohto ročníka stretne s MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v bratislavskej Sieni slávy slovenského futbalu.Ďalšími dvojicami sú MFK Dukla Banská Bystrica - KFC Komárno, FC Košice - ŠKF Sereď, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - FC Petržalka, MFK Ružomberok - DAC Dunajská Streda, MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová, FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Skalica a Spartak Trnava - AS Trenčín.Hracím termínom osemfinále (5. kolo) je 7., resp. 8. apríl. SFZ ešte musí rozhodnúť, či sa súboje odohrajú na jednotlivých štadiónoch domácich tímov, alebo v štyroch vybraných dejiskách v akejsi "bubline".Aktuálny 52. ročník Slovenského pohára – Slovnaft Cupu 2020/2021 museli pre zlú epidemiologickú situáciu na Slovensku prerušiť pred 4. kolom (október 2020). Po rokovaniach medzi prezidentom SFZ Jánom Kováčikom, generálnym sekretárom SFZ Petrom Palenčíkom so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivanom Husárom a generálnym riaditeľom sekcie športu Petrom Dedíkom dostal Slovnaft Cup zelenú. Keďže sú amatérske súťaže a tréningový proces v nich pozastavené, aj preto musel SFZ rozhodnúť, že Slovnaft Cup bude pokračovať bez klubov z Regionálnych futbalových zväzov. Týkalo sa to mužstiev: TJ Rovinka, FC Rohožník, FC Pata, FC Slovan Galanta, OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, ŠK Sásová, ŠK Belá, OŠK Bešeňová, TJD Príbelce, MŠK Slavoj Spišská Belá, Slávia TU Košice, 1. MFK Kežmarok, MŠK Spišské Podhradie a MŠK Tesla Stropkov. Tieto tímy budú v nasledujúcom ročníku zaradené do príslušného kola, v ktorom teraz skončili.V 4. kole sa tento týždeň stretli tri dvojice, z ktorých postúpili Košice cez Michalovce, Komárno cez Šamorín a Podbrezová cez Dubnicu. Štvrťfinále by sa malo hrať 14. apríla, prvé semifinálové duely by potom prišli na rad 28. apríla a ich odvety 5. mája. Ak by sa všetko odohralo, ako má, finálový zápas by sa mohol uskutočniť 19. mája. Po každom kole sa bude konať v zmysle rozpisu súťaží žreb. "Žiadne stretnutie sa nebude môcť pre nedostatok termínov preložiť. Zápas, do ktorého jedno z mužstiev nenastúpi, bude kontumovaný v prospech súpera," povedal vedúci oddelenia riadenia súťaží SFZ Miroslav Richtárik.