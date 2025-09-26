Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obhajca Spartak Trnava sa v 4. kole pohára stretne so Šamorínom

Na snímke sprava Matej Madleňák (Ružomberok) a Branislav Ľupták (Banská Bystrica) bojujú o loptu v prvom zápase semifinále Slovnaft Cupu vo futbale medzi MFK Ružomberok - MFK Dukla Banská Bystrica v utorok 1. apríla 2025 v Ružomberku. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Trnava postúpila do 4. kola SP po tom, ako vyhrala na pôde Beluše 4:0.

Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Obhajca trofeje FC Spartak Trnava sa v 4. kole Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2025/2026 predstaví na pôde druholigového FC ŠTK 1914 Šamorín. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave.

Trnava postúpila do 4. kola SP po tom, ako vyhrala na pôde Beluše 4:0. Účastník druhej najvyššej súťaže Šamorín uspel na ihrisku Nových Zámkov 3:1.

Úradujúci sériový šampión Niké ligy ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu cez PFK Piešťany predstaví v 4. kole na pôde OŠK Trenčianske Stankovce, účastníka IV. ligy ZsFZ. Futbalový sviatok čaká aj Senec, kam pricestuje MŠK Žilina. Druholigová Petržalka privíta hráčov DAC 1904 Dunajská Streda.



dvojice 4. kola Slovnaft Cupu:

FC ŠTK 1914 Šamorín - FC Spartak Trnava

MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK Púchov

FC Petržalka - DAC 1904 Dunajská Streda

FC Slovan Galanta - víťaz súboja OK Častkovce vs. KFC Komárno

MŠK Senec - MŠK Žilina

Stará Ľubovňa Redfox - víťaz TJ Družstevník Breznica vs. FC Tatran Prešov

FTC Fiľakovo - Slávia STU Košice

víťaz FK Rača Bratislava vs. FK Inter Bratislava - víťaz Spartak Myjava vs. MFK Skalica

Partizán Bardejov - víťaz MFK Snina vs. MFK Zemplín Michalovce

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Košice

víťaz MŠK Námestovo vs. MŠK Považská Bystrica - víťaz AFC Nitra vs. TJ Tatran Oravské Veselé

OFK Dynamo Malženice - AS Trenčín

víťaz MŠK Rimavská Sobota vs. MFK Zvolen - MFK Ružomberok

OŠK Trenčianske Stankovce - víťaz PFK Piešťany vs. ŠK Slovan Bratislava

FK Humenné - FK Železiarne Podbrezová

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - víťaz FK Poprad vs. MŠK Tesla Stropkov
