Obhajca Spartak Trnava sa v 4. kole pohára stretne so Šamorínom
Trnava postúpila do 4. kola SP po tom, ako vyhrala na pôde Beluše 4:0.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Obhajca trofeje FC Spartak Trnava sa v 4. kole Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2025/2026 predstaví na pôde druholigového FC ŠTK 1914 Šamorín. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave.
Trnava postúpila do 4. kola SP po tom, ako vyhrala na pôde Beluše 4:0. Účastník druhej najvyššej súťaže Šamorín uspel na ihrisku Nových Zámkov 3:1.
Úradujúci sériový šampión Niké ligy ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu cez PFK Piešťany predstaví v 4. kole na pôde OŠK Trenčianske Stankovce, účastníka IV. ligy ZsFZ. Futbalový sviatok čaká aj Senec, kam pricestuje MŠK Žilina. Druholigová Petržalka privíta hráčov DAC 1904 Dunajská Streda.
dvojice 4. kola Slovnaft Cupu:
FC ŠTK 1914 Šamorín - FC Spartak Trnava
MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK Púchov
FC Petržalka - DAC 1904 Dunajská Streda
FC Slovan Galanta - víťaz súboja OK Častkovce vs. KFC Komárno
MŠK Senec - MŠK Žilina
Stará Ľubovňa Redfox - víťaz TJ Družstevník Breznica vs. FC Tatran Prešov
FTC Fiľakovo - Slávia STU Košice
víťaz FK Rača Bratislava vs. FK Inter Bratislava - víťaz Spartak Myjava vs. MFK Skalica
Partizán Bardejov - víťaz MFK Snina vs. MFK Zemplín Michalovce
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Košice
víťaz MŠK Námestovo vs. MŠK Považská Bystrica - víťaz AFC Nitra vs. TJ Tatran Oravské Veselé
OFK Dynamo Malženice - AS Trenčín
víťaz MŠK Rimavská Sobota vs. MFK Zvolen - MFK Ružomberok
OŠK Trenčianske Stankovce - víťaz PFK Piešťany vs. ŠK Slovan Bratislava
FK Humenné - FK Železiarne Podbrezová
MFK Tatran Liptovský Mikuláš - víťaz FK Poprad vs. MŠK Tesla Stropkov
