Obhajca Stanleyho pohára St. Louis nepostúpilo z 1. kola play off

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie



šiesty zápas:



MONTREAL CANADIENS - PHILADELPHIA FLYERS 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)



Góly: 11. Suzuki (Armia, Drouin), 27. Suzuki (Drouin, Armia) – 1. Provorov (Hayes), 6. Hayes (Grant, Pitlick), 25. M. Raffl (Sanheim, Voráček). Brankári: Price - Hart, strely na bránku: 33:17.



/konečný výsledok série: 2:4, Philadelphia postúpila do semifinále konferencie/

štvrťfinále Západnej konferencie



šiesty zápas:



VANCOUVER CANUCKS - ST. LOUIS BLUES 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)



Góly: 4. Beagle, 23. Roussel (Sutter), 27. Stecher (Sutter, Pettersson), 29. Boeser (Hughes, Pettersson), 54. Motte (Beagle, Sutter), 60. Motte – 47. Schwartz (Dunn, O'Reilly), 59. Schwartz (Perron, Pietrangelo). Brankári: Markström - Binnington (29. Allen), strely na bránku: 25:36.



/konečný výsledok série: 4:2, Vancouver postúpil do semifinále konferencie/

Edmonton 22. augusta (TASR) - Hokejisti Montrealu Canadiens aj so slovenským reprezentantom Tomášom Tatarom vypadli v 1. kole play off NHL. V šiestom zápase štvrťfinále Východnej konferencie prehrali s Philadelphiou Flyers 2:3 a v sérii 2:4. V dueli Západnej konferencie Vancouver zdolal obhajcu Stanleyho pohára St. Louis 6:2 a v sérii zvíťazil 4:2.Philadelphia uspela v sérii play off prvýkrát od roku 2012, pod piatkový triumf sa podpísali najmä brankár Carter Hart s 31 zákrokmi a Kevin Hayes, autor gólu a asistencie. Flyers sa v 2. kole stretnú s New Yorkom Islanders. "," uviedol pre web NHL Ivan Provorov, ktorý otvoril skóre duelu už po 28 sekundách.Oba zásahy Montrealu dosiahol Nick Suzuki, Tatarov spoluhráč z prvej formácie Joel Armia mal dve asistencie, rovnako ako Jonathan Drouin. Slovenský krídelník odohral 14:26 minúty a dvakrát vystrelil na bránku. "," pochválil hráčov asistent trénera Canadiens Kirk Muller.Vancouver prakticky rozhodol už v prvej polovici zápasu, keď do 29. minúty viedol už 4:0. V záverečnom dejstve sa dvakrát presadil Jaden Schwartz, no na oba góly odpovedal Tyler Motte. Duel príliš nevyšiel brankárovi St. Louis Jordanovi Binningtonovi, ktorý pustil štyri z osemnástich striel a po štvrtom zásahu prenechal miesto Jakeovi Allenovi. Celkovo Binnington nevyhral ani jeden z uplynulých piatich zápas vyraďovačky, pričom inkasoval až 19-krát. "," skonštatoval kapitán Blues Alex Pietrangelo.Švédsky útočník v drese Canucks Elias Pettersson nazbieral dve asistencie a dotiahol sa na lídra kanadského bodovania v play off Nathana MacKinnona s Colorada, obaja majú na konte 13 bodov so zhodnou bilanciou 4+9. "Pre hráčov aj organizáciu to znamená veľa. Máme skvelé mužstvo na ľade aj mimo neho, všetci sme priatelia a bavíme sa hokejom. Pochopiteľne nás čaká ešte dlhá cesta k spokojnosti, ale momentálne si to užívame. Položili sme slušné základy, no ešte musíme spraviť pár krokov," uviedol brankár Jacob Markström, ktorý svoj tím podržal 34 zákrokmi."Kosatky" sa prebojovali z 1. kola play off prvýkrát od roku 2011 a v ďalšej fáze si zahrajú s Vegas Golden Knight. Duel Vancouveru so St. Louis zároveň uzavrel prvé kolo play off a stalo sa iba druhýkrát za uplynulých osemnásť rokov, že sa v žiadnej sérii nehral siedmy zápas.