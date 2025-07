Obhajca titulu Alcaraz prvým finalistom mužskej dvojhry

muži - dvojhra - semifinále:



Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Taylor Fritz (USA-5) 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (6)

Londýn 11. júla (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Druhý nasadený obhajca titulu zdolal v semifinále päťkuAmeričana Taylora Fritza 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (6). Vo finále nastúpi v nedeľu proti víťazovi duelu medzi najvyššie nasadeným Talianom Jannikom Sinnerom a Srbom Novakom Djokovičom.Alcaraz hneď v úvode zápasu prelomil Fritzovo podanie a v ďalšom priebehu prvého setu mu stačilo držať si servis. V druhom dejstve mal v koncovke navrch Američan, keď v dvanástom geme Španiela brejkol. Fritz pred Wimbledonom vyhral trávnaté turnaje ATP v Stuttgarte i v Eastbourne a dobrú formu potvrdzoval aj v All England Clube.Alcaraz sa však po strate druhého setu rýchlo otriasol, za stavu 1:1 v treťom získal Američanov servis a dostal sa na koňa. Ďalší brejk v deviatom geme znamenal vedenie 2:1 na sety. Vo štvrtom dejstve si obaja hráči držali podanie, a tak sa k slovu dostal tajbrejk. V ňom mal Fritz za stavu 6:4 k dispozícii dva setbaly, no Alcaraz ich odvrátil a v koncovke slávil úspech. V piatok postúpil do svojho šiesteho grandslamového finále a vo Wimbledone bude mať šancu zavŕšiť víťazný hetrik. V dueloch o titul má zatiaľ stopercentnú bilanciu.Alcaraz priznal, že Fritz mu dal zabrať.