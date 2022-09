Obhajca titulu FBC Florbal Trenčín prehral po nájazdoch s nováčikom

Extraliga mužov – 3. kolo



ŠK Lido Prírodovedec Bratislava vs FK Florko Košice 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)



Góly: 13. Bachan (Ďurečko), 17. Nôta (Pagáč), 28. Kopecký (Nôta), 44. Smutný (Bachan), 53. Kopecký (Bachan) – 4. Vyšňan (Lazor), 34. Kátlovský (J.Blaško), 38. Kátlovský (J.Blaško), 42. Petruš (J.Blaško)







FBK Nižná vs FaBK ATU Košice 7:8 (3:1, 2:2, 2:5)



Góly: 10. Latka, 10. Šroba (Drozd), 17. Medžo (Záhora), 30. Reguly (Piskorz), 36. Reguly (Záhora), 50. Latka (Reguly), 58. Reguly (Medžo) – 10. Navrátil (Kerekeš), 31. Navrátil, 40. Kročko (Kerekeš), 42. Šima (P.Bezeg), 48. D. Ujhelyi (Gburík), 50. Navrátil (Lehel-Németh), 53. Kerekeš (Olekšák), 53. Gburík (Kozej)







FBC alkoholonline.sk Prešov vs ŠK Victory Stars Dubnica n/V 7:10 (3:3, 3:1, 1:6)



Góly: 12. Pankuch (Frivaldský), 13. Turcsányi (Joščák), 18. Hrabovský (Plavčan), 28. Joščák, 38. Tall (Turcsányi), 39. Danč (Kandráč), 52. Pankuch (Joščák) – 10. Bičan (M.Bulko), 13. Bagin, 16. Madaj (M.Bulko), 37. Blažej (M.Bulko), 42. Mutala, 43. M. Bulko (Blažej), 46. Blažej (M.Bulko), 48. Mutala, 50. Blažej (M.Bulko), 60. Bičan







ŠK 1. FBC Florbal Trenčín vs Tempish Capitol Floorball Club 7:8sn (2:1, 2:2, 3:4, 0:0, 0:1sn)



Góly: 10. Amrich (Kubovič), 13. Kubovič (Kvasnica), 26. Mitucha (Amrich), 32. Kvasnica (Kubovič), 44. Amrich (Kvasnica), 48. Amrich (Kvasnica), 52. Mitucha (Galajda) – 11. Hečko (Cifranič), 21. Gíret (Dluhoš), 30. Poliak (Gíret), 50. Fatul (Grivaldský), 51. Poliak (Dluhoš), 52. Dluhoš, 54. Filipák (Haluška) – rozhodujúci samostatný nájazd Tadeáš Kaminský







Tsunami Záhorská Bystrica vs Exel Snipers Bratislava 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)



Góly: 18. Jurica (Záhorský), 34. Jurica (Kešelák), 36. Kovaľ (Šifra), 50. Jurica (Banga), 53. Banga, 58. Banga (Kovaľ) – 31. Sedliak (Paracka), 46. Paracka (Sedliak), 46. Steller







FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina vs FBK AS Trenčín 6:7 (3:5, 3:2, 0:0)



Góly: 2. Miške (Mirt), 8. Korček (Škvarna), 19. Miške (Šuška), 24. Jančo, 27. Jančo (Miške), 27. Jančo (Mirt) – 1. Dávidek (Kusenda), 8. Dávidek (Matejka), 9. Matejka, 14. Kusenda, 14. Dávidek (Paulen), 28. Strieženec (Bielik), 40. Bednár (Oriešek)

Bratislava 18. septembra (TASR) - Úradujúci majster 1. FBC Florbal Trenčín prehral v 3. kole florbalovej extraligy mužov s nováčikom Tempish Capitol Floorball Club 7:8 po nájazdoch.