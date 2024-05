Obhajca Vegas vypadol, Rangers triumfovali v prvom zápase s Carolinou

Play off NHL - 1. kolo:



štvrťfinále Západnej konferencie - 7. zápas:



Dallas Stars - Vegas Golden Knights 2:1



/konečný stav série: 4:3, Dallas postúpil/







semifinále Východnej konferencie - 1. zápas:



New York Rangers - Carolina Hurricanes 4:3



/stav série: 1:0/







dvojice 2. kola play off NHL:



semifinále Východnej konferencie:



New York Rangers - Carolina Hurricanes



Florida Panthers - Boston Bruins







semifinále Západnej konferencie:



Vancouver Canucks - Edmonton Oilers



Dallas Stars - Colorado Avalanche

New York 6. mája (TASR) - Hokejisti Dallasu zvíťazili v rozhodujúcom siedmom stretnutí 1. kola play off NHL nad obhajcom titulu Vegas 2:1 a celú sériu vyhrali 4:3 na zápasy. Rozhodujúci gól Stars vo štvrťfinálovej sérii Západnej konferencie zaznamenal v úvode tretej tretiny Radek Faksa. Dallas čaká v ďalšom kole vyraďovacej časti Colorado. Štart do semifinálovej série Východnej konferencie sa vydaril hráčom New Yorku Rangers, ktorí zdolali Carolinu 4:3.Stars viedli od 15. minúty, keď chybu hostí v rozohrávke využil Wyatt Johnston a prekonal Adina Hilla. Golden Knights však v druhej časti vyrovnali, Michael Amadio našiel pred bránkou Bretta Howdena - 1:1. Hrdinom duelu bol však Faksa, ktorý už po 44 sekundách tretej časti skóroval bekhendom z pravého kruhu. Český útočník pre zranenie vynechal predchádzajúce štyri stretnutia v sérii.Víťaz základnej časti Rangers úspešne zvládol prvý zápas s Carolinou. Mika Zibanejad zaznamenal dva góly a asistenciu, Vincent Trocheck mal bilanciu 1+1 a Chris Kreider si pripísal dve asistencie. Brankár Igor Šesťorkin dosiahol 22 zákrokov. Za hostí sa presadili Jaccob Slavin, Martin Nečas a Seth Jarvis. Sebastian Aho mal dve asistencie. Druhý duel série je na programe opäť na ľade Rangers v noci na stredu (1.00 SELČ).