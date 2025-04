Obhajca Wilson vypadol už v prvom kole s Číňanom Pchej-fanom

Sheffield 20. apríla (TASR) - Obhajca titulu Kyren Wilson vypadol už v prvom kole majstrovstiev sveta v snookri, keď podľahol čínskemu debutantovi Lej Pchej-fanovi 9:10. Počas zápasu prehral sedem frejmov v sérii a stal sa 20. šampiónom, ktorý nezvládol obhajobu titulu od presunu turnaja do divadla Crucible v Sheffielde v roku 1977.



Pchej-fan, jeden z rekordného počtu desiatich čínskych hráčov v tohtoročnom žrebe, prehrával už 2:6, no následne predviedol ohromujúci obrat. Wilson, ktorý v tejto sezóne získal štyri tituly, bol pred zápasom presvedčený, že práve on prelomí 48-ročnú „kliatbu“. Po zápase priznal, že je veľmi sklamaný, no zároveň vyjadril hrdosť na to, ako zvládol náročnú sezónu. Informácie priniesla agentúra AFP.