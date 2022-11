Obhajca z Francúzska zdolal Austráliu 4:1, Giroud vyrovnal Henryho

Francúzsky hráč Olivier Giroud (vpravo) kope do lopty cez austrálskeho brankára Mathewa Ryana vo futbalovom zápase D-skupiny Francúzsko - Austrália na MS 2022 vo futbale v katarskom meste Al Wakrah 22. novembra 2022. Foto: TASR - AP

D-skupina, 1. kolo:



Francúzsko - Austrália 4:1 (2:1)

Góly: 32. a 71. Giroud, 27. Rabiot, 68. Mbappe - 9. Goodwin. Rozhodovali: Gomes – Siwela (obaja JAR), Phatsoane (Les.), ŽK: Duke, Irvine, Mooy (všetci Aus.), 40.875 divákov



Francúzsko: Lloris – Pavard (89. Kounde), Konate, Upamecano, L. Hernandez (13. T. Hernandez) – Tchouameni (76. Fofana) – Griezmann, Rabiot – Dembele (77. Coman), Giroud (89. Thuram), Mbappe

Austrália: Ryan – Atkinson (Degenek), Souttar, Rowles, Behich – Mooy – McGree (73. Mabil), Irvine (85. Baccus) – Leckie, Duke (56. Cummings), Goodwin (74. Kuol)

Austrálsky hráč Craig Goodwin oslavuje po tom, ako skóroval vo futbalovom zápase D-skupiny Francúzsko - Austrália na MS 2022 vo futbale v katarskom meste Al Wakrah 22. novembra 2022. Foto: TASR - AP

Francúzski hráči oslavujú druhý gól Oliviera Girouda vo futbalovom zápase D-skupiny Francúzsko - Austrália na MS 2022 vo futbale v katarskom meste Al Wakrah 22. novembra 2022. Foto: TASR - AP

tabuľka:



1. Francúzsko 1 1 0 0 4:1 3



2. Tunisko 1 0 1 0 0:0 1



3. Dánsko 1 0 1 0 0:0 1



4. Austrália 1 0 0 1 1:4 0



Al Wakra 22. novembra (TASR) - Futbalisti Francúzska odštartovali svoje účinkovanie na MS v Katare hladkým víťazstvom 4:1 nad Austráliou v D-skupine. V drese obhajcov titulu sa dvakrát gólovo presadil Olivier Giroud a vyrovnal tak reprezentačný rekord Thierryho Henryho. Obaja majú v národnom tíme na konte 51 presných zásahov.Francúzi si zopakovali začiatok svetového šampionátu spred štyroch rokov, keď tak isto nastúpili v prvom zápase proti Austrálii (2:1). Tentokrát však potvrdili úlohu favorita jednoznačnejšie, triumf spečatili v druhom polčase dvoma gólmi v priebehu troch minút. Úvodný gól padol do ich bránky, keď z výstavnej akcie skóroval Craig Goodwin.Jeden presný zásah si pripísal aj kanonier Kylian Mbappe a odvrátil tak scenár z vlaňajších ME. Tam zostal bez gólového zápisu.Austrálčania zaskočili úradujúcich šampiónov v 9. minúte. Souttar našiel centrom z obrany Leckieho, ktorý si poradil s dvoma obrancami a poslal krížnu prihrávku na Goodwina. Ten poslal loptu do protipohybu Llorisa a otvoril skóre. Francúzsky tréner Deschamps musel po inkasovanom góle riešiť aj zranenie obrancu Lucasa Hernandeza, ktorého nahradil mladší brat Theo. Favorit odpovedal tlakom, na ktorý súper reagoval stiahnutím sa do obranného bloku. "Socceroos" však onedlho pohrozili opäť – skúšal to napríklad Duke, keď z diaľky tesne minul.Ďalší gól bol vyrovnávajúci – Austrálčania odvrátili v 27. minúte hrozbu z rohového kopu, no vzápätí sa o center na hranicu malého vápna postaral práve Theo Hernandez. Ten našiel Rabiota, ktorý nezaváhal. Už o päť minút neskôr viedli Francúzi – do šance sa dostali po chybe Atkinsona pri rozohrávke. Loptu mu vzal Rabiot, ktorému pomohol pätičkou Mbappe a stredopoliar Juventusu posunul loptu pred prázdnu bránku Giroudovi. Dva góly v rýchlom slede "nabudili" úradujúcich majstrov a do konca prvého dejstva si vytvorili niekoľko šancí. Chýbala im však presnosť, pričom do najväčšej šance sa dostal Mbappe. Ten z bezprostrednej blízkosti prestrelil bránu z Griezmannovho centra. K príležitosti sa v nadstavenom čase dostali ešte aj Austrálčania, no Irvine hlavičkoval do žrde.V úvode druhého dejstva prišlo okrem niekoľkých šancí Francúzov aj k nedovoleným zákrokom. Hlavný rozhodca Gomes udelil žltú kartu Dukeovi, ktorého vzápätí vystriedal Cummings. Po peknej výmene s Giroudom mal veľkú šancu opäť Mbappe, no útočník Paríža Saint-Germain minul. O chvíľu si vymenil loptu s Theom Hernandezom, ktorý poslal prihrávku Griezmannovi. Ten prekonal brankára Ryana, na čiare ho však zastúpil Behich. Pretrvávajúci tlak priniesol nakoniec gól aj Mbappemu, ktorý skóroval hlavičkou z hranice malého vápna po centri Dembeleho a o tri minúty zvýšil na 4:1 Giroud. "Socceroos" neprichádzali s iniciatívou a Deschamps tak pristúpil k niekoľkým striedaniam a doprial oddych Tchouamenimu i Dembelemu.