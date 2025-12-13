< sekcia Šport
Obhajca z Lučenca zdolal Nové Zámky v predohrávke 12. kola extraligy
Futsal Klub Lučenec - MŠK Nové Zámky 6:2 (4:1).
Autor TASR
Bratislava 13. decembra (TASR) - Obhajca titulu vo futsalovej extralige Futsal Klub Lučenec uspel v predohrávke 12. kola doma v súboji s MŠK Nové Zámky 6:2. Tatran Prešov siahal v dohrávke 1. kola na prvé víťazstvo v sezóne, no s Pinerolou si po remíze 5:5 napokon body podelili.
Futsal - extraliga
dohrávky 1. kola:
4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava - Podpor Pohyb Košice 3:5 (3:3)
Góly: 11. Genčúr, 12. Šporánek, 15. Patrik Haramia - 2., 9., 17., 36. Terpaj, 31. Podhájeczký (vl.)
FC Tatran Prešov futsal - Pinerola 1994 FA Bratislava 5:5 (3:3)
Góly: 7., 32. Dávid Kuhajdík, 8. Košuda, 15. Lacko, 29. De Oliveira Silva - 1., 5. Strapek, 8. Pokorný, 37. Adrián Hricov (vl.), 38. Koricina
predohrávka 12. kola:
Futsal Klub Lučenec - MŠK Nové Zámky 6:2 (4:1)
Góly: 8. Švečík, 11. Greško, 13., 36. Washington, 18., 23. Vuletić - 5. Procházka, 34. Dančo vl.
