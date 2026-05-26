< sekcia Šport
Obhajca zdolal Rakúsko 4:1 a postúpil do štvrťfinále
Obhajcovia titulu obsadili so ziskom 11 bodov v tabuľke štvrté miesto a vo štvrťfinále narazia na víťaza „slovenskej“ B-skupiny Kanadu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Zürich 26. mája (TASR) - Hokejisti USA si vo svojom záverečnom vystúpení v A-skupine MS poradili s Rakúskom 4:1, čo im zabezpečilo postup do vyraďovacej fázy. Obhajcovia titulu obsadili so ziskom 11 bodov v tabuľke štvrté miesto a vo štvrťfinále narazia na víťaza „slovenskej“ B-skupiny Kanadu. Rakúšania, ktorí potrebovali na postup vyhrať akýmkoľvek spôsobom, skončili v „áčku“ na šiestej priečke (9 b.) o bod za piatym Nemeckom (10 b.).
Utorkový zápas zároveň rozhodol, že Lotyši postúpili z tretej pozície a vo štvrťfinále sa stretnú s druhým tímom z „béčka“, ktorým budú Nóri alebo Česi. Tí by na posun na druhú priečku potrebovali zdolať v riadnom hracom čase Kanadu (20.20). Záverečný duel v Zürichu rozhodne o víťazovi A-skupiny, v priamom súboji o prvenstvo sa stretnú domáci Švajčiari s Fínmi.
Priamy súboj o poslednú postupovú miestenku v A-skupine začali lepšie Američania, ktorí si už v 7. minúte vybudovali po zásahoch Cliftona a Ufka dvojgólový náskok. Rakúšania mali svoje šance, Rohrer išiel sám na brankára, no obhajcu podržal Cooley. Od druhej tretiny už Američania dominovali. Na 3:0 zvýšil z dorážky a v 33. minúte dal štvrtý gól v presilovke Tkachuk. Rakúšania dokázali skorigovať na 1:4 zásluhou Schwingera, ale to bolo všetko, čo mu favorit dovolil. Zámorský tím si v záverečnej tretine v pohode kontroloval náskok a po záverečnej siréne sa mohol tešiť z postupu.
Utorkový zápas zároveň rozhodol, že Lotyši postúpili z tretej pozície a vo štvrťfinále sa stretnú s druhým tímom z „béčka“, ktorým budú Nóri alebo Česi. Tí by na posun na druhú priečku potrebovali zdolať v riadnom hracom čase Kanadu (20.20). Záverečný duel v Zürichu rozhodne o víťazovi A-skupiny, v priamom súboji o prvenstvo sa stretnú domáci Švajčiari s Fínmi.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
USA - Rakúsko 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Góly: 6. Clifton (Borgen, Steeves), 7. Ufko (Novak), 22. Cotter (Olivier, Borgen), 32. Tkachuk (Coronato, Leonard) - 37. Schwinger (Maier, Wallner). Rozhodcovia: Brander, Kaukokari - Hautamäki (všetci Fín.), Davidonis (Lot.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 9126 divákov.
USA: Cooley – Faulk, Lindgren, Borgen, Lohrei, Clifton, Carlile, Ufko – Tkachuk, Coronato, Moore – Howard, Hagens, Steeves – Olivier, Sasson, Cotter – Leonard, Nelson, Plante – Lafferty
Rakúsko: Tolvanen – Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt – Schneider, Nissner, Harnisch – Thaler, Rohrer, P. Huber – Neubauer, M. Huber, Kolarik – Schwinger, Wallner, Scherzer
USA - Rakúsko 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Góly: 6. Clifton (Borgen, Steeves), 7. Ufko (Novak), 22. Cotter (Olivier, Borgen), 32. Tkachuk (Coronato, Leonard) - 37. Schwinger (Maier, Wallner). Rozhodcovia: Brander, Kaukokari - Hautamäki (všetci Fín.), Davidonis (Lot.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 9126 divákov.
USA: Cooley – Faulk, Lindgren, Borgen, Lohrei, Clifton, Carlile, Ufko – Tkachuk, Coronato, Moore – Howard, Hagens, Steeves – Olivier, Sasson, Cotter – Leonard, Nelson, Plante – Lafferty
Rakúsko: Tolvanen – Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt – Schneider, Nissner, Harnisch – Thaler, Rohrer, P. Huber – Neubauer, M. Huber, Kolarik – Schwinger, Wallner, Scherzer
Priamy súboj o poslednú postupovú miestenku v A-skupine začali lepšie Američania, ktorí si už v 7. minúte vybudovali po zásahoch Cliftona a Ufka dvojgólový náskok. Rakúšania mali svoje šance, Rohrer išiel sám na brankára, no obhajcu podržal Cooley. Od druhej tretiny už Američania dominovali. Na 3:0 zvýšil z dorážky a v 33. minúte dal štvrtý gól v presilovke Tkachuk. Rakúšania dokázali skorigovať na 1:4 zásluhou Schwingera, ale to bolo všetko, čo mu favorit dovolil. Zámorský tím si v záverečnej tretine v pohode kontroloval náskok a po záverečnej siréne sa mohol tešiť z postupu.
tabuľka A-skupiny:
1. Švajčiarsko 6 6 0 0 0 35:5 18*
2. Fínsko 6 6 0 0 0 29:7 18*
3. Lotyšsko 7 4 0 0 3 24:17 12*
4. USA 7 3 1 0 3 25:21 11*
-----------------------------------------
5. Nemecko 7 3 0 1 3 23:22 10
6. Rakúsko 7 3 0 0 4 17:29 9
7. Maďarsko 7 1 0 0 6 14:38 3
-----------------------------------------
8. Veľká Británia 7 0 0 0 7 7:35 0**
* - postup do štvrťfinále
** - zostup do A-skupiny I. divízie
1. Švajčiarsko 6 6 0 0 0 35:5 18*
2. Fínsko 6 6 0 0 0 29:7 18*
3. Lotyšsko 7 4 0 0 3 24:17 12*
4. USA 7 3 1 0 3 25:21 11*
-----------------------------------------
5. Nemecko 7 3 0 1 3 23:22 10
6. Rakúsko 7 3 0 0 4 17:29 9
7. Maďarsko 7 1 0 0 6 14:38 3
-----------------------------------------
8. Veľká Británia 7 0 0 0 7 7:35 0**
* - postup do štvrťfinále
** - zostup do A-skupiny I. divízie