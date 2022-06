Obhajca žiada oslobodenie Blattera spod obžaloby

Bellinzona 17. júna (TASR) - Právny zástupca Seppa Blattera vyzval švajčiarsky súd, aby jeho klienta úplne oslobodil spod obžaloby zo sprenevery a finančného podvodu. Bývalý prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sa spolu s niekdajším šéfom Európskej futbalovej únie (UEFA) Michelom Platinim postavili pred porotu v Bellinzone pre netransparentné vyplatenie dvoch miliónov švajčiarskych frankov Platinimu za prácu poradcu FIFA v rokoch 1998 až 2002.



Blatterov obhajca Lorenz Erni v piatok vyhlásil, že spomínanú čiastku vyplatili Platinimu za poradenské služby a neexistuje žiadny iný dôvod, pre ktorý by mu mali peniaze previesť na účet. Preto vyzval súd, aby Blattera oslobodil v plnom rozsahu. Švajčiarski prokurátori v stredu uviedli, že pre Blattera a Platiniho žiadajú podmienečné tresty na 20 mesiacov. Obom hrozili za finančné podvody až päťročné tresty, ale už pred štartom pojednávania bolo nepravdepodobné, že by naozaj skončili za mrežami. Švajčiarsky súd by mal oznámiť verdikt 8. júla.



Obžaloba tvrdí, že neexistuje žiadny právny ani zmluvný základ, podľa ktorého mala FIFA zaplatiť Platiniho faktúru počas prvého funkčného obdobia Blattera ako šéfa FIFA v rokoch 1998 až 2002. Blatter s Platinim tvrdia, že mali ústnu dohodu ešte z roku 1998.