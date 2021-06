Obhajcov titulu Portugalcov čaká suverénne Belgicko

osemfinále:



BELGICKO - PORTUGALSKO /nedeľa o 21.00 h, La Cartuja, Sevilla/



Rozhodcovia: Felix Brych - Mark Borsch, Stefan Lupp (všetci Nem.)



predpokladané zostavy:



Belgicko: Courtois - Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen - Meunier, De Bruyne, Witsel, T. Hazard - Carrasco, Lukaku, E. Hazard

Portugalsko: Rui Patrício - Nelson Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro - Palhinha, Renato Sanches, Joao Moutinho - Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota

Sevilla 25. júna (TASR) - Obhajcovia titulu majstra Európy Portugalci narazia už v osemfinále futbalových ME 2020 na jedného z najväčších kandidátov na celkový triumf Belgičanov. Najlepší tím na svete podľa rebríčka FIFA ukázal v skupine svoju silu, teraz však bude čeliť najlepšiemu strelcovi histórie ME Cristianovi Ronaldovi, ktorý chce opäť rozvlniť sieť tak, ako v predchádzajúcich troch dueloch. Zápas je na programe v nedeľu od 21.00 SELČ v Seville.Belgičania predviedli v B-skupine suverénne výkony. Rusov zdolali na ich pôde v Petrohrade hladko 3:0, v Kodani otočili v emotívnom zápase v druhom polčase stav vo svoj prospech na 2:1 a komplikácie nemali ani proti Fínom (2:0). Výhodou môže pre nich byť aj to, že mali pred osemfinále viac času na oddych. Posledný duel odohrali v skupine v pondelok, ich súper nastúpil ešte v stredu. Odpočinok sa im zišiel, keďže museli cestovať krížom cez Európu. "" povedal podľa rbfa.be tréner Belgičanov Roberto Martinez.Portugalci postúpili z F-skupiny so štyrmi bodmi z tretieho miesta. Maďarov zdolali na ich pôde v Budapešti 3:0, Nemcom podľahli 2:4 a s Francúzmi remizovali 2:2. Ich ťahúň Cristiano Ronaldo skóroval v každom zápase a vyrovnal svetový strelecký rekord Alího Daeího z Iránu v počte 109 gólov. Proti Belgičanom má motiváciu sa osamostatniť na čele tabuľky najlepších strelcov histórie. "" vyhlásil tréner Portugalčanov Fernando Santos.Úspešnejšieho zo súboja čaká víťaz zápasu Taliansko - Rakúsko. Hrať sa bude 2. júla o 21.00 v Mníchove.