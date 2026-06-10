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Obhajcovia Dáni v základnej skupine so Slovinskom, USA a Angolou
Prvé zápasy sú na programe 13. januára, finále sa uskutoční 31. januára v kolínskej Lanxess aréne.
Autor TASR
Mníchov 10. júna (TASR) - Úradujúci majstri sveta z Dánska sa na hádzanárskych MS 2027 stretnú v základnej G-skupine so Slovinskom, USA a Angolou. Rozhodol o tom stredajší žreb v Mníchove. Šampionát sa uskutoční od 13. do 31. januára budúceho roka v šiestich nemeckých mestách - Kolíne nad Rýnom, Mníchove, Kieli, Hannoveri, Magdeburgu a Stuttgarte.
Domáci Nemci nastúpia v úvodnom zápase turnaja proti Tunisku a v A-skupine si zmerajú sily aj so Srbskom a Uruguajom. Zaujímavý súboj ponúkne C-skupina, v ktorej sa úradujúci vicemajstri sveta z Chorvátska stretnú so Španielskom, Čile a Tureckom. Francúzsko bude hrať v D-skupine s Argentínou, Brazíliou a Kuvajtom, zatiaľ čo E-skupina prinesie aj severské derby medzi Švédskom a Nórskom.
Prvé zápasy sú na programe 13. januára, finále sa uskutoční 31. januára v kolínskej Lanxess aréne. Tri najlepšie tímy z každej skupiny postúpia do hlavnej fázy turnaja. Skupiny z Mníchova a Stuttgartu budú pokračovať v Kolíne nad Rýnom, tímy z Kielu a Magdeburgu sa presunú do Hannoveru.
Slovenskí hádzanári stále čakajú na svoju prvú účasť na svetovom šampionáte od roku 2011. V boji o budúcoročný šampionát stroskotali až vo finále baráže, keď po sedemgólovej domácej prehre 24:31 podľahli Severnému Macedónsku aj v odvete na palubovke v Skopje jednoznačne 23:38. Macedónci sa v H-skupine stretnú s Islandom, Bahrajnom a Japonskom.
Domáci Nemci nastúpia v úvodnom zápase turnaja proti Tunisku a v A-skupine si zmerajú sily aj so Srbskom a Uruguajom. Zaujímavý súboj ponúkne C-skupina, v ktorej sa úradujúci vicemajstri sveta z Chorvátska stretnú so Španielskom, Čile a Tureckom. Francúzsko bude hrať v D-skupine s Argentínou, Brazíliou a Kuvajtom, zatiaľ čo E-skupina prinesie aj severské derby medzi Švédskom a Nórskom.
Prvé zápasy sú na programe 13. januára, finále sa uskutoční 31. januára v kolínskej Lanxess aréne. Tri najlepšie tímy z každej skupiny postúpia do hlavnej fázy turnaja. Skupiny z Mníchova a Stuttgartu budú pokračovať v Kolíne nad Rýnom, tímy z Kielu a Magdeburgu sa presunú do Hannoveru.
Slovenskí hádzanári stále čakajú na svoju prvú účasť na svetovom šampionáte od roku 2011. V boji o budúcoročný šampionát stroskotali až vo finále baráže, keď po sedemgólovej domácej prehre 24:31 podľahli Severnému Macedónsku aj v odvete na palubovke v Skopje jednoznačne 23:38. Macedónci sa v H-skupine stretnú s Islandom, Bahrajnom a Japonskom.
žreb základných skupín MS 2027 v hádzanej:
A-skupina: Nemecko, Srbsko, Tunisko, Uruguaj
B-skupina: Egypt, Taliansko, Kapverdy, Saudská Arábia
C-skupina: Chorvátsko, Španielsko, Čile, Turecko
D-skupina: Argentína, Francúzsko, Brazília, Kuvajt
E-skupina: Švédsko, Nórsko, Grécko, Katar
F-skupina: Portugalsko, Faerské ostrovy, Poľsko, Alžírsko
G-skupina: Dánsko, Slovinsko, USA, Angola
H-skupina: Island, Severné Macedónsko, Bahrajn, Japonsko
A-skupina: Nemecko, Srbsko, Tunisko, Uruguaj
B-skupina: Egypt, Taliansko, Kapverdy, Saudská Arábia
C-skupina: Chorvátsko, Španielsko, Čile, Turecko
D-skupina: Argentína, Francúzsko, Brazília, Kuvajt
E-skupina: Švédsko, Nórsko, Grécko, Katar
F-skupina: Portugalsko, Faerské ostrovy, Poľsko, Alžírsko
G-skupina: Dánsko, Slovinsko, USA, Angola
H-skupina: Island, Severné Macedónsko, Bahrajn, Japonsko