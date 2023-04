Obhajcovia titulu Golden State na úvod play off prehrali v Sacramente

NBA - 1. kolo play off



Východná konferencia - 1. zápasy



Philadelphia - Brooklyn 121:101



/stav série 1:0/







Boston - Atlanta 112:99



/stav série 1:0/







Západná konferencia - 1. zápasy



Cleveland - New York 97:101



/stav série 0:1/







Sacramento - Golden State 126:123



/stav série 1:0/

Washington 16. apríla (TASR) - Obhajcovia titulu v basketbalovej NBA Golden State Warriors prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v 1. kole play off sezóny 2022/23 na palubovke Sacramenta 123:126. Kings sa predstavili vo vyraďovacej časti po 17 rokoch a hneď uspeli. De'Aaron Fox viedol víťazov s 38 bodmi, Malik Monk z pozície náhradníka pridal 32. Domácim nestačilo 30 bodov Stephena Curryho.Vyššie nasadenú pozíciu a výhodu domácej palubovky v prvom hracom dni play off nevyžil v noci na nedeľu iba Cleveland. Štvrtý tím Východnej konferencie po základnej časti nestačil na päťku New York Knicks. Jalen Brunson dal za Newyorčanov 27 bodov, z toho 21 v druhom polčase, Cavaliers nepomohlo ani 38 bodov Donovana Mitchella.Hráči Philadelphie zdolali doma Brooklyn 121:101. Joel Embiid k tomu prispel 26 bodmi. James Harden zaznamenal za domácich sedem úspešných trojkových pokusov a dal spolu 23 bodov, k nim pridal 13 asistencií. Brooklynu nepomohlo ani 30 bodov v podaní Mikala Bridgesa.Boston suverénne zdolal Atlantu 112:99. Finalista predchádzajúceho ročníka rozhodol v druhej štvrtine, ktorú vyhral 45:25, po polčase viedli Celtics o 30 bodov (74:44).