Obhajcovia titulu z Alžírska skončili už v skupine

Pobrežie Slonoviny - Alžírsko 3:1 (2:0)



Góly: 22. Kessie, 39. Sangare, 54. Pepe - 73. Bendebka

Sierra Leone - Rovníková Guinea 0:1 (0:1)



Gól: 38. Garnet, ČK: 90. Quee (Sierra Leone) po 2. ŽK

1. Pobrežie Slonoviny 3 2 1 0 6:3 7 - postup



2. Rovníková Guinea 3 2 0 1 2:1 6 - postup



3. Sierra Leone 3 0 2 1 2:3 2



4. Alžírsko 3 0 1 2 1:4 1



Yaounde 20. januára (TASR) - Futbalisti Alžírska neobhája titul na kontinentálnom šampionáte. Na 33. ročníku Afrického pohára národov v Kamerune prehrali s Pobrežím Slonoviny 1:3 a v základnej E-skupine obsadili posledné 4. miesto s jediným bodom.Alžírčania potrebovali zvíťaziť a vrhli sa do útoku, no "" ukázali svoju kvalitu a už do prestávky súpera schladili dvoma gólmi. V 22. min stál na konci kombinačnej akcie stredopoliar AC Miláno Franck Kessie, Druhý zásah pridal v 39. min stredopoliar PSV Eindhoven Ibrahim Sangare hlavičkou po priamom kope. V 54. min sa druhýkrát na turnaji zapísal do streleckej listiny aj útočník Arsenalu Londýn Nicolas Pepe, keď po rýchlom protiútoku zamieril presne k žrdi. Svoj deň naopak nemal hviezdny alžírsky útočník Riyad Mahrez, ktorý v 60. min nepremenil penaltu, keď namieril do žrde. V 73. min Sofiane Bendebka po rohovom kope znížil na 1:3, no dráma sa nekonala. V záverečnej akcii duelu ešte rozvlnil sieť hlavičkou zblízka Sebastien Haller, no gól neplatil pre ofsajd.Sierra Leone nastúpila do súboja s Rovníkovou Guineou s vedomím, že aj remíza jej stačí k postupu z 3. miesta. Jej intenzívnu obranu však súper dokázal prekonať v 38. min vydareným signálom po priamom kope, keď strelou z hranice šestnástky rozvlnil sieť Pablo Ganet. Západoafrický tím po zmene strán zvýšil aktivitu a mal veľkú šancu vyrovnať. Útočník IFK Helsinki Kei Kamara však v 85. min nepremenil pokutový kop. Potešil tak Komory, ktoré pri svojom debute na turnaji hneď postúpili do osemfinále