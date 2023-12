Obhajcovia z Kanady na úvod A-skupiny zdolali Fínsko 5:2

MS "20" - A-skupina (Scandinavium):

Fínsko - Kanada 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)



Góly: 36. Kaskimäki (Kärki, Nyman), 59. Lassila (Pulkkinen, Salin) - 17. Danielson (Lamoureux, Mateychuk), 34. Allard (Danielson), 47. Celebrini, 58. Poitras (Geekie), 60. Lamoureux

Göteborg 26. decembra (TASR) - Hokejisti Kanady víťazne vstúpili do majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov vo švédskom Göteborgu. Obhajcovia titulu zdolali v utorkovom úvodnom stretnutí A-skupiny Fínsko 5:2.V hale Scandinavium viedli Kanaďania po góloch Natea Danielsona a Owena Allarda 2:0. "Suomi" síce v 36. minúte znížili zásluhou Aleksanteriho Kaskimäkiho, no zámorský tím si nenechal vedenie vziať. V tretej tretine zvýšil na 3:1 Macklin Celebrini, predpokladaná budúcoročná draftová jednotka, a do prázdnej bránky poistili triumf Matthew Poitras a Maveric Lamoureux.