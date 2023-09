Obhajcovia z Kanady postúpili do vyraďovačky, koniec pre USA

skupinová fáza finálového turnaja Davisovho pohára:



A-skupina (Bologna):



Kanada - Čile 2:1



Alexis Galarneau - Alejandro Tabilo 6:3, 7:6 (5)



Gabriel Diallo - Nicolas Jarry 4:6, 4:6



Galarneau, Vasek Pospisil - Marcelo Barrios Vera, Tabilo 6:3, 7:6 (7)







tabuľka:



1. Kanada 3 8:1 16:4 3:0



2. Taliansko 2 3:3 7:9 1:1



3. Čile 3 4:5 11:11 1:2



4. Švédsko 2 0:6 2:12 0:2







B-skupina (Manchester):



Austrália - Švajčiarsko 3:0



Thanasi Kokkinakis - Dominic Stricker 6:3, 7:5



Alex de Minaur - Marc-Andrea Hüsler 6:4, 6:3



Matthew Ebden, Max Purcell - Hüsler, Stricker 6:2, 6:4







tabuľka:



1. V. Británia 2 4:2 8:7 2:0



2. Austrália 3 6:3 14:6 2:1



3. Francúzsko 2 4:2 8:5 1:1



4. Švajčiarsko 3 1:8 4:16 0:3







C-skupina (Valencia):



Srbsko - Česko 0:3



Dušan Lajovič - Jakub Menšík 3:6, 2:6



Laslo Djere - Jiří Lehečka 6:7 (7), 5:7



Nikola Čačič, Novak Djokovič - Tomáš Macháč, Adam Pavlásek 5:7, 7:6 (7), 3:10







tabuľka:



1. Česko 3 9:0 18:4 3:0



2. Srbsko 3 6:3 13:8 2:1



3. Kór.rep. 2 0:6 4:12 0:2



4. Španielsko 2 0:6 1:12 0:2







D-skupina (Split):



USA - Fínsko 0:2



Mackenzie McDonald - Otto Virtanen 6:7 (5), 6:1, 6:7 (7)



Tommy Paul - Emil Ruusuvuori 6:7 (1), 4:6

Bratislava 16. septembra (TASR) - Tenisti Kanady si zabezpečili postup do vyraďovacej fázy finálového turnaja Davisovho pohára. Obhajcovia trofeje vyhrali v sobotu v Bologni nad Čile 2:1 a sú na čele A-skupiny. Šancu na účasť na novembrovom vyvrcholení podujatia v Malage stratili hráči USA po prehre s Fínskom v D-skupine v Splite. Fíni postúpili do vyraďovačky spolu s víťazom skupiny Holandskom. V súboji dvoch postupujúcich tímov z C-skupiny uspeli vo Valencii Česi so Srbskom 3:0, Novak Djokovič zasiahol v srbskom drese do hry iba vo štvorhre.