Obhajcu ZSC Lions čakajú duely so Spartou, Brynäs IF i Ilvesom Tampere

Štokholm 21. mája (TASR) - Úradujúci šampión ZSC Lions Zürich sa v budúcej sezóne hokejovej Ligy majstrov stretne doma so Spartou Praha, nemeckým tímom Pinguins Bremerhaven a poľským GKS Tychy. Vonku čakajú švajčiarsky klub súboje so švédskym Brynäs IF, fínskym Ilves Tampere a dánskym Odense Bulldogs. Rozhodol o tom stredajší žreb základnej fázy, ktorý sa uskutočnil v dejisku MS v Štokholme.



Český majster Kometa Brno, ktorému pomohli vybojovať extraligový titul aj slovenskí legionári Kristián Pospíšil, Lukáš Cingel, Marek Ďaloga a Andrej Kollár, privíta v LM na domácom ľade Brynäs, Ilves a Odense. Vonku ho čakajú konfrontácie so švajčiarskym Bernom, Zugom a talianskym Bolzanom, ktorý účinkuje v nadnárodnej ICE Hockey League.



Žreb určil všetkým 24 účastníkom súperov pre šesť kôl základnej časti. Hrať sa bude opäť vo formáte bez skupín, každý z tímov absolvuje po tri zápasy doma i vonku. Nová sezóna sa začne 28. augusta a základná časť sa skončí 15. októbra. Z výsledkov sa vytvorí jedna spoločná tabuľka, z ktorej postúpi do vyraďovačky 16 najlepších mužstiev. Play off odštartuje osemfinálovými stretnutiami 11. novembra, nový šampión bude známy 3. marca 2026.



Liga majstrov 2025/2026 bude opäť bez slovenského zástupcu. Už druhú sezónu za sebou uprednostnilo vedenie súťaže pred Slovenskom iné krajiny, pozvánky (tzv. Challenger Leagues) dostali kluby z Dánska, Francúzska, Nórska, Poľska a Spojeného kráľovstva.