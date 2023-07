Obhajkyňa Rybakinová v osemfinále: Hrala som dobre

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Jekaterina Alexandrovová (Rus.-21) - Dalma Gálfiová (Maď.) 6:0, 6:4, Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-13) - Sorana Cirsteaová (Rum.) 6:2, 6:2, Petra Kvitová (ČR-9) - Natalija Stevanovičová (Srb.) 6:3, 7:5, Arina Sobolenková (Biel.-2) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:2, 6:3, Madison Keysová (USA-25) - Marta Kosťuková (Ukr.) 6:4, 6:1, Ons Jabeurová (Tun.-6) - Bianca Andreescuová (Kan.) 3:6, 6:3, 6:4, Jelena Rybakinová (Kaz.-3) - Katie Boulterová (V.Brit.) 6:1, 6:1

Londýn 9. júla (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Tretia nasadená obhajkyňa titulu si v 3. kole poradila s domácou Britkou Katie Boulterovou za 58 minút 6:1, 6:1. Jej ďalšou súperkou bude Brazílčanka Beatriz Haddadová Maiová, turnajová trinástka zdolala Soranu Cirsteaovú z Rumunska 6:2 a 6:2." povedala v prvom pozápasovom rozhovore Rybakinová, ktorej duel s Boulterovou bol naplánovaný ako posledný v sobotnom programe na centrálnom dvorci.V 3. kole si úspešne počínala aj Bieloruska Arina Sobolenková. Šampiónka Australian Open vyhrala v treťom kole v pozícii nasadenej dvojky nad Annou Blinkovovou z Ruska hladko v dvoch setoch 6:2 a 6:3. Sobolenková potrebovala na triumf 81 minút, v boji o štvrťfinále sa stretne s ďalšou Ruskou Jekaterinou Alexandrovovou. Nasadená dvadsaťjednotka si poradila s Maďarkou Dalmou Gálfiovou rovnako v dvoch setoch 6:0 a 6:4.V osemfinále je aj Češka Petra Kvitová. Dvojnásobná šampiónka z londýnskej trávy si ako nasadená deviatka poradila v treťom kole so srbskou kvalifikantkou Natalijou Stevanovičovou v dvoch setoch 6:3, 7:5.povedala Kvitová, ktorá vyhrala aj svoj ôsmy tohtoročný zápas na tráve. Jej duel so Stevanovičovou prerušil na viac ako dve hodiny dážď, ktorý komplikoval aj sobotňajší program vo Wimbledone. V osemfinále sa stretne so šiestou nasadenou Tunisankou Ons Jabeurovou, ktorá zvíťazila nad Kanaďankou Biancou Andreescuovou 3:6, 6:3, 6:4.Keysová ako nasadená dvadsaťpäťka zvíťazila nad Martou Kosťukovou z Ukrajiny presvedčivo 6:4 a 6:1.