Obhajkyňa Swiateková podľahla v osemfinále Ostapenkovej na US Open

osemfinále:



Jelena Ostapenková (Lot.-20) - Iga Swiateková (Poľ.-1) 3:6, 6:3, 6:1

Cori Gauffová (USA-6) - Caroline Wozniacka (Dán.) 6:3, 3:6, 6:1

Sorana Cirsteová (Rum.-30) - Belinda Benčičová (Švajč.-15) 6:3, 6:3

Karolína Muchová (ČR-10) - Wang Sin-jü (Čína) 6:3, 5:7, 6:1



New York 4. septembra (TASR) - Obhajkyňa titulu a najvyššie nasadená hráčka Iga Swiateková vypadla z grandslamového turnaja US Open už v osemfinále. Poľská tenistka podľahla v noci na pondelok Lotyške Jelene Ostapenkovej v troch setoch 6:3, 3:6 a 1:6 a prehrala s ňou aj štvrtý vzájomný duel. Swiateková príde po vypadnutí o post svetovej jednotky, na ktorom ju vystrieda Bieloruska Arina Sobolenková.Dvadsiata nasadená Ostapenková sa otriasla po prehratom úvodnom sete a v ďalších dvoch dominovala. Swiatekovú, ktorá je na čele svetového rebríčka 75 týždňov od apríla 2022, zdolala za hodinu a 48 minút. Vo štvrťfinále sa stretne s Američankou Coco Gauffovou.povedala Ostapenková.Swiateková postúpila do osemfinále bez straty setu. Proti Ostapenkovej síce prišla hneď o prvý servis, no následne ju brejkla, zopakovala to aj v šiestom geme a prvý set vyhrala 6:3. V druhom prišla o podanie v druhej hre, v siedmej znížila na 3:4, ale následne opäť neudržala svoj servis a Ostapenková vyrovnala. Rozhodujúca časť už bola jasne v réžii lotyšskej hráčky, ktorá síce raz stratila svoj servis, ale súperku brejkla až štyrikrát a využila hneď prvý mečbal.