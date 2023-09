Obhajkyňa titulu Swiateková postúpila do osemfinále dvojhry US Open

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Iga Swiateková (Poľ.-1) - Kaja Juvanová (Slovin.) 6:0, 6:1

New York 1. septembra (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Najvyššie nasadená obhajkyňa titulu v 3. kole deklasovala Slovinku Kaju Juvanovú 6:0, 6:1. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti víťazke súboja medzi Lotyškou Jelenou Ostapenkovou a domácou Američankou Bernardou Perovou.Swiateková po hladkom postupe medzi elitnú 16-ku priznala, že hrať proti Juvanovej bolo pre nu náročné. Slovinka je totiž jej najlepšia kamarátka.uviedla Poľka v pozápasovom interview.