Obi historicky najmladším štartujúcim hráčom Manchestru United v lige

Londýn 4. mája (TASR) - Futbalista anglického Manchestru United Chido Obi sa vo veku 17 rokov a 156 dní stal v rámci klubu najmladším hráčom v základnej zostave v stretnutí v Premier League. Dánsky útočník naskočil od úvodu do zápasu s Brentfordom.



Pre mládežníckeho reprezentanta Dánska to bol celkovo šiesty ligový štart v prebiehajúcom ročníku, na svoj premiérový zásah v drese „červených diablov“ zatiaľ čaká. Doterajším držiteľom klubového rekordu bol Mason Greenwood, v roku 2019 zasiahol do stretnutia s Cardiffom vo veku 17 rokov a 233 dní.



Manchester United nastúpil do duelu s Brentfordom s výrazne omladenou základnou jedenástkou, keďže jeho prioritou je účinkovanie v Európskej lige. Priemerný vek atakoval hranicu 23 rokov. Podľa agentúry AP ide o historicky tretiu najmladšiu zostavu z pohľadu priemerného veku v rámci duelov v Premier League.