Obmenený káder Michaloviec má cieľ priamy postup do play off

káder HK Dukla Ingema Michalovce pred sezónou 2024/2025:



brankári: Vladimír Glosár, Julian Junca (Fr.), Brian Majerčík



obrancovia: Martin Bodák, Jakub Cibák, Adam Drgoň, Sebastián Jasečko, Ján Marcinko, Jakub Meliško, Milan Pišoja, Martin Semaňák, Ondřej Slováček, Adam Stripai



útočníci: Ján Blaško, Kaspars Daugavinš (Lot.), Róbert Fedor, Daniil Fominych, Patrik Gabriel, Dávid Hajnik, Michal Kabáč, Renars Krastenbergs (Lot.), Viliam Kurila, Ivan Matta, Albert Michnáč (ČR), Matúš Paločko, Pavol Prokopovič, Cliff Pu (Kan.), Topi Rönni (Fín.), Samuel Solenský, Patrik Svitana, Marek Valach, Adam Varga, Filip Vašaš







prípravné zápasy HK Dukla Ingema Michalovce pred sezónou 2024/2025:



štvrtok, 15. augusta: Michalovce - MHk 32 Liptovský Mikuláš



piatok, 23 augusta - 25. augusta: Turnaj v Osvienčime



štvrtok, 29. augusta: HK Steel Team Trebišov - Michalovce



piatok, 6. septembra - 8. septembra: Tatranský pohár v Poprade



streda, 11. septembra: Michalovce - HC Košice









Michalovce 7. augusta (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce vstúpia do svojej šiestej extraligovej sezóny s cieľom umiestniť sa v prvej šestke tabuľky po základnej časti zaručujúcej priamy postup do play off. V ich kádri nastalo po ročníku 2023/2024 viacero zmien a vzhľadom na jedno voľné miesto pre legionára je možný ešte jeden príchod. Zverenci Tomeka Valtonena majú v pláne prípravy okrem troch zápasov aj dva turnaje a uzavrú ju proti súperovi, s ktorým začnú novú sezónu.Michalovskí hokejisti obsadili v základnej časti uplynulého ročníka 2. miesto a následne vypadli druhýkrát za sebou v semifinále play off. Po sezóne nastala výrazná obmena kádra, z ktorého odišlo viacero opôr - brankár Stanislav Škorvánek, obrancovia Sena Acolatse, Kristofers Bindulis i útočníci Max Newton, Matthew Santos, Mitch Heard, Peter Bjalončík, Jakub Suja či Radovan Puliš. Nahradiť by ich mali nové akvizície, medzi ktorými figurujú francúzsky reprezentačný brankár Julian Junca, český obranca Ondřej Slováček, lotyšský reprezentant Renars Krastenbergs, Kanaďan čínskeho pôvodu Cliff Pu či dlhoročná opora Popradu Patrik Svitana.citoval web novinyzemplina.sk športového manažéra Mareka Mašlonku.Káder skladal spoločne s trénerským štábom na čele s Valtonenom, ktorý bude od hráčov vyžadovať najmä pohyb a aktívne korčuľovaníie.poznamenal Mašlonka.Michalovská Dukla sa dostala do semifinále v troch z uplynulých štyroch sezón, no v ňom vždy stroskotala. Hoci fanúšikovia veria, že práve v ročníku 2024/2025 by sa im mohol splniť sen o finále, športový manažér naznačil skromnejší primárny cieľ:konštatoval Mašlonka.Michalovskí hokejisti sa v prípravnom období predstavia na turnajoch v Osvienčime a v Poprade. Zakončia ho duelom s HC Košice, ktorý bude ich súper v 1. kole Tipos extraligy.