Obrák vo Val d'Isere ovládli Švajčiari, víťazom Meillard
Meillard sa vo štvrtom „obráku“ sezóny vôbec prvýkrát dostal na pódium.
Autor TASR,aktualizované
Val d'Isere 13. decembra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard sa stal víťazom sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára vo francúzskom Val d'Isere. Na pódiu ho doplnili dvaja krajania, druhý bol Luca Aerni s mankom 18 stotín sekundy, tretiu pozíciu obsadil líder celkového poradia Marco Odermatt (+0,33).
Meillard sa vo štvrtom „obráku“ sezóny vôbec prvýkrát dostal na pódium. V ideálnych podmienkach za slnečného počasia sa do čela vyšvihol z piatej priečky po prvej jazde. Celkovo si pripísal ôsmy triumf v kariére v SP. Druhá priečka Aerniho je prekvapenie, mal štartové číslo 22 a po prvom kole bol až na 13. mieste. Napriek tomu sa dostal na pódium iba druhýkrát v kariére v SP, predtým to dokázal ešte v decembri 2017 v slalome v Madonne di Campiglio.
Víťaz dvoch „obrákov“ sezóny Odermatt nepredviedol ideálnu ani jednu z dvoch jázd. Po 1. kole bol na 4. mieste a v druhom zaznamenal až 17. najlepšiu jazdu. Napriek tomu sa dostal na pódium a osamostatnil sa na čele disciplíny. Druhý držiteľ červeného dresu pred pretekmi Rakúšan Stefan Brennsteiner ako víťaz 1. kola urobil v druhej jazde výraznú chybu a zosunul sa na 5. pozíciu (+0,47).
Slovenský reprezentant Andreas Žampa obsadil v 1. kole 33. miesto so stratou +2,30 na lídra a nedostal sa do 2. kola. Od postupu ho delilo 13 stotín sekundy.
Svetový pohár vo francúzskom Val d'Isere - obrovský slalom, muži:
1. Loic Meillard 2:10,07 min, 2. Luca Aerni +0,18 s, 3. Marco Odermatt (všetci Švajč.) +0,33, 4. Timon Haugan (Nór.) +0,42, 5. Stefan Brennsteiner (Rak.) +0,47, 6. River Radamus (USA) +0,54, 7. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) +0,59, 8. Alex Vinatzer (Tal.) +0,65, 9. Patrick Feurstein (Rak.) +0,69, 10. Ryder Sarchett (USA) +0,77,... Andreas ŽAMPA (SR) nepostúpil do 2. kola
Celkové poradie SP (po 9 z 38 pretekov):
1. Odermatt 505 b., 2. Brennsteiner 245, 3. Kristoffersen 242, 4. Pinheiro Braathen 233, 5. Vincent Kriechmayr (Rak.) 227, 6. Vinatzer 201,... 101. Andreas ŽAMPA 3
Poradie v obrovskom slalome (po 4 z 9 pretekov):
1. Odermatt 260 b., 2. Brennsteiner 245, 3. Kristoffersen 200, 4. Vinatzer 189, 5. Meillard 160, 6. Marco Schwarz (Rak.) 152,... 43. Andreas ŽAMPA 3
