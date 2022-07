Obrana Mukiele zamieril z Lipska do PSG, podpísal päťročnú zmluvu

Paríž 26. júla (TASR) - Francúzsky futbalový obranca Nordi Mukiele zamieril z nemeckého klubu RB Lipsko do francúzskeho Paríža St. Germain. V novom pôsobisku podpísal päťročný kontrakt.



Parížsky klub nezverejnil výšku odstupného, za ktorú získal 24-ročného francúzskeho reprezentanta, no podľa tamojších médií išlo o 10-15 miliónov eur. Mukiele futbalovo vyrastal na parížskom predmestí Montreuil, no uplynulé štyri sezóny strávi v Lipsku, s ktorým triumfoval v Nemeckom pohári. "Hrať za tím z rodného mesta je môj splnený sen. Zároveň je to pre mňa veľká česť. Som naozaj šťastný, že sa mi to podarilo. Tvrdo som pracoval na tom, aby sa mi môj sen splnil," poznamenal po príchode do PSG. Zároveň dodal, že jedným z jeho cieľov je účasť na MS v Katare.



Mukiele je po portugalskom stredopoliarovi Vitinhovi a mladom francúzskom útočníkovi Hugovi Ekitikeovi tretia letná posila francúzskeho majstra.