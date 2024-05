Obranca Acolatse je novou posilou Slovana Bratislava

Bratislava 14. mája (TASR) - Obranca Sena Acolatse sa stal novou posilou hokejového Slovana Bratislava. Má americké aj kanadské občianstvo, jeho otec pochádza z Ghany. Vlaňajšiu sezónu odohral v konkurenčnom HK Dukla Ingema Michalovce. V základnej časti nastúpil na 36 zápasov, v ktorých zaznamenal 11 gólov a 22 asistencií. V play off pridal jednu asistenciu. Celkove bol s priemerom 0,81 bodu na zápas siedmy najproduktívnejší obranca Tipos extraligy.



Acolatse začal svoju kariéru v juniorskej súťaži Western Hockey League (WHL), kde hrával za Seattle Thunderbirds, Saskatoon Blades a Prince George Cougars. Napriek tomu, že nebol nikdy draftovaný do NHL, v apríli 2011 podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s tímom San Jose Sharks. Nasledujúce tri sezóny strávil vo farmárskom tíme Worcester Sharks, ale nepodarilo sa mu prepracovať do prvého tímu "žralokov". V lete 2014 preto podpísal jednoročný dvojcestný kontrakt s iným tímom NHL Calgary Flames. Sezónu 2014/15 opäť strávil na farme AHL v klube Adirondack Flames, kde na jeho konto pribudlo ďalších 19 kanadských bodov. Informoval o tom klubový web Slovana.