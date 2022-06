Obranca Ališauskas posilní Spišskú Novú Ves

Spišská Nová Ves 26. júna (TASR) - Káder hokejistov Spišskej Novej Vsi vystuží litovský obranca Nerijus Ališauskas, ktorý už hral najvyššiu slovenskú súťaž v sezóne 2020/21 za Slovan Bratislava.



Tridsaťjedenročný kapitán litovskej reprezentácie strávil uplynulú sezónu vo dvoch kluboch. Ročník začínal v lotyšskej Rige, odkiaľ následne prestúpil do švédskej tímu Vita Hästen. Do štatistík si pripísal tri body (1+2).



"Na trhu sme hľadali komplexného obojsmerného obrancu, ktorý bude spoľahlivý a zodpovedný v defenzíve, ale dokáže aj podporovať útok a byť prospešný v ofenzíve. Nebola to ľahká úloha, keďže komplexných bekov nie je na trhu veľa, a preto je veľmi ťažké ich získať. Som veľmi šťastný, že po dlhých a náročných rokovaniach, ktoré trvali takmer mesiac, sa nám podarilo ´Aliho´ dotiahnuť na Spiš. Ide o rýchleho korčuliara, ktorý má výborné pozičné bránenie a na ľade robí minimum chýb. Rátame s ním ako s lídrom našej defenzívy a veríme, že sa opäť zaradí medzi najlepších obrancov v lige tak, ako tomu bolo v jeho poslednej sezóne na Slovensku," uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč.