Obranca Araujo môže reprezentovať Mexiko

New York 4. októbra (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) súhlasila so štartom Juliana Arauja za mexickú reprezentáciu. Dvadsaťročný obranca Los Angeles Galaxy debutoval vlani v decembri vo výbere USA v priateľskom stretnutí so Salvádorom (6:0).



Kalifornský rodák predtým reprezentoval USA vo výberoch rôznych vekových kategórií. Araujo má dvojité občianstvo a rodinné väzby na Mexiko. Pravidlá FIFA umožňujú zmeniť reprezentačný dres do okamihu, kým neodohrá súťažný zápas za A-mužstvo USA. ´