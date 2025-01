Obranca Auk skončil v Nitre pre rodinné dôvody: Ťažké rozhodnutie

Nitra 13. januára (TASR) - Americký hokejový obranca Mark Auk už nie je hráč HK Nitra. V tíme úradujúceho majstra Tipos extraligy skončil pre vážne rodinné dôvody. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Pre 29-ročného Auka bola sezóna 2024/2025 prvá v najvyššej slovenskej súťaži. Odohral v nej 35 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal tri góly, 12 asistencií, 37 trestných minút a sedem plusových bodov. Z rodinných dôvodov chýbal v zostave Nitry už počas decembrových zápasov a napokon v klube definitívne skončil. "Musím povedať, že to bolo veľmi ťažké rozhodnutie. Tešil som sa na tento klub a na moje pôsobenie v ňom. Užil som si čas strávený v Nitre. Mal som skvelých spoluhráčov, trénerov a spoznal som aj skvelý manažment. Toto rozhodnutie som prijal po dlhých diskusiách s mojou rodinou. V tejto chvíli je najlepšie vrátiť sa späť a byť k mojej rodine čo najbližšie. Ďakujem Nitre za všetko - fanúšikom za skvelú podporu počas sezóny, spoluhráčom za prijatie a aj vedeniu klubu za to, že som sa v Nitre cítil ako doma," citoval Auka klubový web.