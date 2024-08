Obranca Bari predĺžil zmluvu so Žilinou do konca roka 2026

Žilina 13. augusta (TASR) - Vedenie nikéligového futbalového klubu MŠK Žilina sa dohodlo na predĺžení zmluvy s Krisztiánom Barim. Dvadsaťtriročný obranca podpísal pod Dubňom nový kontrakt s platnosťou do 31. decembra 2026.



Počas štyroch rokov si stihol pripísať za "A"-tím dokopy 72 súťažných zápasov, v ktorých zaznamenal bilanciu 5 gólov a 7 asistencií. "Som veľmi rád, že môžem aj naďalej fungovať v MŠK, v Žiline sa už cítim ako doma. Hlavný dôvod je však dôvera vedenia, ktorú cítim. To je pre mňa najdôležitejšie. Chcem aj naďalej napredovať a pomôcť tímu, aby sme boli spolu úspešní. Aj pre mňa to je ďalšia motivácia sa ukázať po individuálnej stránke, hlavne s gólmi alebo s asistenciami. Verím, že to bude pre obe strany naďalej prospešná spolupráca," povedal Bari pre oficiálny web klubu.