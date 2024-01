Obranca Benning si pre zranenie už do konca sezóny za San Jose nezahrá

San Jose 4. januára (TASR) - Obranca Matt Benning bude hokejistom San Jose Sharks chýbať až do konca sezóny. Musel sa totiž podrobiť operácii bedrového kĺbu, informoval vo štvrtok klub NHL.



Dvadsaťdeväťročný Benning odohral v tomto ročníku 14 zápasov, v ktorých si pripísal dve asistencie. Zranil sa 3. decembra v dueli s New Yorkom Rangers. Jeho zotavovanie sa by malo trvať päť mesiacov, k tímu by sa mal pripojiť v tréningovom kempe pred novou sezónou. V minulosti hral aj za Edmonton Oilers a Nashville Predators. Informoval portál TSN.