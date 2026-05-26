Obranca Beňo sa vracia do Slovana, podpísal dvojročnú zmluvu
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Hokejový klub HC Slovan Bratislava sa dohodol na dvojročnej zmluve s obrancom Michalom Beňom. Dvadsaťštyriročný odchovanec klubu sa vracia do Slovana po dvoch sezónach v HKM Zvolen.
Beňo pôsobil v drese „belasých“ vo viacerých mládežníckych kategóriách. V závere juniorskej kariéry si vyskúšal aj pôsobenie vo Fínsku a USA. Do bratislavského klubu sa vrátil v lete 2020 a postupne sa stal stabilnou súčasťou A-tímu. V štyroch sezónach odohral za Slovan 168 zápasov vrátane play off, v ktorej nazbieral 22 bodov. V ročníku 2021/22 bol súčasťou majstrovského tímu.
Po sezóne 2023/24 zamieril do Zvolena, kde strávil uplynulé dva ročníky. Pod Pustým hradom zvýšil svoju produktivitu, keď v drese HKM zaznamenal 12 gólov a 34 asistencií. Po prvej sezóne vo Zvolene sa dostal aj do záverečnej nominácie Slovenska na MS 2025 vo Švédsku, na ktorých odohral päť zápasov. V seniorskej reprezentácii nastúpil doteraz 36-krát. Slovensko reprezentoval aj na MS hráčov do 18 rokov v roku 2019.
„Michal je veľmi pohyblivý obranca, ktorý vie hrať vo všetkých situáciách. Vyznačuje sa pracovitosťou a zodpovednosťou. S jeho korčuľovaním by náš herný systém mal byť pre neho to pravé. Pre mňa je tiež dôležité, že je to ďalší odchovanec v tíme a viem, že pre mužstvo urobí všetko, čo bude v jeho silách. Do Slovana sa vracia po dvoch solídnych sezónach v extralige a účasti na vrcholnom podujatí majstrovstvách sveta,“ uviedol Lukáš Havlíček, generálny manažér HC Slovan Bratislava, podľa webstránky hcslovan.sk.
Návrat do materského klubu ocenil aj samotný hráč: „Veľmi sa teším, že sa vraciam domov a budem mať možnosť znovu hrať za svoj materský klub. Som odhodlaný urobiť maximum pre Slovan a tímový úspech. Teším sa na spoluhráčov a fanúšikov a celkovo na celú sezónu. Verím, že si to všetci spolu užijeme.“ Príchodom Beňa by mal mať Slovan nateraz skompletizované obranné rady na novú sezónu. Ďalšie posily by sa mali týkať útočných formácií.
