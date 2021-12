Obranca Bochumu Stafylidis mal pozitívny test na koronavírus

Dortmund 27. decembra (TASR) - Futbalisti VfL Bochum odštartovali prípravu na druhú časť bundesligovej sezóny bez Konstantinosa Stafylidisa. Grécky obranca mal pozitívny test na koronavírus a musí ísť do karantény. Do Nemecka by sa mal vrátiť najskôr začiatkom januára. Bochum absolvuje úvodný zápas v roku 2022 v nedeľu 9. januára, keď nastúpi proti Wolfsburgu. Informovala o tom agentúra DPA.