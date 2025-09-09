Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obranca Bondarenko prišiel do Prešova na hosťovanie z Podbrezovej

Na snímke zľava Taras Bondarenko (Trenčín) a Stanislav Danko (Michalovce) v zápase 13. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 4. novembra 2023 v Michalovciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Bondarenko odohral v aktuálnom ročníku v drese „železiarov“ dva zápasy.

Autor TASR
Prešov 9. septembra (TASR) - Ukrajinský futbalista Taras Bondarenko je novou defenzívnou posilou FC Tatran Prešov. Tridsaťdvaročný stopér prišiel na hosťovanie z Podbrezovej, kam sa v lete presunul z Trenčína. Nováčik Niké ligy o tom informoval v utorok na sociálnej sieti.

Bondarenko odohral v aktuálnom ročníku v drese „železiarov“ dva zápasy. Uplynulé dve sezóny bol stabilnou súčasťou základnej zostavy AS Trenčín. Prešov tak bude jeho tretím slovenským pôsobiskom.
