Obranca Borgen predĺžil zmluvu s NY Rangers o päť rokov

New York 26. januára (TASR) - Americký hokejista Will Borgen sa dohodol s klubom NHL New York Rangers na predĺžení spolupráce. S "jazdcami" podpísal nový päťročný kontrakt v celkovej hodnote 20,5 milióna dolárov, ročne tak v priemere zarobí 4,1 milióna USD.



Dvadsaťosemročného obrancu získali Rangers vlani v decembri zo Seattlu výmenou za Kaapa Kakka, po tejto sezóne sa mohol stať obmedzeným voľným hráčom. Od budúceho ročníka si platovo polepší, v aktuálnom ročníku zarába 2,7 mil. dolárov. Borgen odohral v prebiehajúcej sezóne v drese Seattlu a NY Rangers dokopy 50 zápasov, v ktorých nazbieral päť bodov (2+3). Za tím z Manhattanu hrá v priemere 18:35 minút na zápas. V minulosti nastupoval v profilige aj za Buffalo, Seattle si ho vybral v roku 2021 v expanznom drafte. Informoval o tom oficiálny web profiligy.