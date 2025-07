Obranca Bouchard podpísal s Edmontonom 4-ročný kontrakt

Edmonton 1. júla (TASR) - Kanadský hokejový obranca Evan Bouchard podpísal so svojím doterajším zamestnávateľom Edmonton Oilers nový štvorročný kontrakt. Vynesie mu celkovo 42 miliónov dolárov a platový strop „olejárov“ každoročne zaťaží sumou 10,5 miliónov dolárov. Bouchardovi sa po sezóne 2024/2025 skončila dvojročná zmluva a od 1. júla sa stal obmedzeným voľným hráčom.



V rámci predošlého kontraktu mal plat 3,9 miliónov dolárov na sezónu. Za sebou má dve individuálne vydarené sezóny, v ktorých patril k najofenzívnejším obrancom NHL. V základnej časti predošlej sezóny 2023/2024 si prvýkrát v kariére udržal bod na zápas. Odohral v nej 81 duelov so ziskom 82 bodov (18+64). Ešte výraznejšie zažiaril v následnej play off, v ktorej mal v 25 dueloch bilanciu 6+26. Nadštandardnú produktivitu predviedol aj v nedávno skončenej sezóne 2024/2025. V jej základnej časti nastúpil do všetkých 82 duelov a dosiahol v nich bilanciu 14+53 (67 bodov). So svojím tímom opäť neuspel vo finálovej sérii proti Floride. Vo vyraďovacej časti mal v 22 zápasoch bilanciu 7+16. Počas predošlých štyroch sezón vynechal iba dva zápasy v základnej časti. V uplynulej sezóne bol najvyťaženejší hráč Oilers, keď na ľade strávil priemerne 23:28 minút v zápase. V organizácii Edmontonu pôsobí od roku 2018, keď ho klub draftoval z 10. miesta.



Bouchard bude v sezóne 2025/2026 tretí najlepšie platený hráč Edmontonu. Vyšší kontrakt majú iba útočníci Leon Draisaitl (14 miliónov ročne) a Connor McDavid, ktorému sa v lete 2026 skončí osemročný kontrakt na 12,5 miliónov ročne. Od 1. júla 2025 už môže podpísať novú zmluvu.