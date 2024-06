Obranca Breton skončil v Košiciach, zamieril do nemeckého Ingolstadtu

Ingolstadt 11. júna (TASR) - Kanadský hokejový obranca Alex Breton ukončil pôsobenie v HC Košice a v kariére bude pokračovať v najvyššej nemeckej súťaži. Na ročnej zmluve sa dohodol s klubom ERC Ingolstadt, ktorý o tom informoval na sociálnych sieťach.



Breton odohral v základnej časti extraligovej sezóny 2023/2024 49 zápasov, v ktorých nazbieral 40 kanadských bodov za 13 gólov a 27 asistencií. V kanadskom bodovaní obrancov celej súťaže bol druhý za spišskonovoveským Igorom Merežkom (48 bodov). Solídnou produktivitou sa prezentoval aj v play off, v ktorej mal v 11 dueloch bilanciu 2 góly a 6 asistencií. Jeho tím neobhájil majstrovský titul z roku 2023, keď prehral v sedemzápasovej semifinálovej sérii so Spišskou Novou Vsou.



Breton odišiel zo slovenskej extraligy s vizitkou jej dvojnásobného majstra, okrem "košického" titulu z roku 2023 dosiahol prvenstvo aj v roku 2022 vo farbách Slovana Bratislava. V najvyššej slovenskej súťaži hral aj za Banskú Bystricu. Celkovo v nej počas štyroch sezón odohral 186 duelov, v ktorých si do štatistík pripísal 29 gólov, 92 asistencií (121 bodov), 74 trestných minút a 24 plusových bodov.