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Obranca Brincko sa vracia do Popradu, podpísal dvojročnú zmluvu

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Na snímke gólová radosť hráčov HC Slovan Bratislava, zľava Liam Pecararo, Michal Sersen, Boris Brincko, strelec gólu Timotej Šille, Andrej Golian, Branislav Kubka počas zápasu 1. kola Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HC Mikron Nové Zámky 20. septembra 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Počas svojej kariéry pôsobil v slovenskej extralige aj v tíme HC Slovan Bratislava, tri sezóny strávil vo francúzskom Nice.

Autor TASR
Poprad 9. júna (TASR) - Hokejový obranca Boris Brincko bude opäť pôsobiť v HK Poprad. Dvadsaťsedemročný odchovanec klubu podpísal s „kamzíkmi“ dvojročnú zmluvu. Uplynulú sezónu dohral v tíme HC Prešov.

Brincko prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami popradského klubu a v jeho drese absolvoval aj svoj extraligový debut v sezóne 2018/2019. „Boris je domáci odchovanec a sme radi, že sa vracia domov. Je to pracovitý obranca s dobrými parametrami a zapadá nám do našej koncepcie,“ zdôraznil pre klubový web športový manažér Richard Stehlík.

Počas svojej kariéry pôsobil v slovenskej extralige aj v tíme HC Slovan Bratislava, tri sezóny strávil vo francúzskom Nice. „Naskytla sa možnosť vrátiť sa domov a bol som veľmi rád za záujem, ktorý sa prejavil z domova. Myslím si, že posledné roky Poprad hral slušne a chceli by sme sa dostať na tie popredné priečky, ktoré všetci chcú, aby sa tu hrali, a verím, že sa nám to podarí. Na fanúšikov sa veľmi teším. Popradský štadión mi je v srdci blízky a dúfam, že atmosféra bude taká, ako bola naposledy, keď som tu hral,“ uviedol Brincko, ktorý v slovenskej extralige odohral spolu 191 zápasov a zaznamenal v nich 29 bodov (9+20).
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