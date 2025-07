Obranca Carreras sa na šesť rokov upísal Realu Madrid

Madrid 14. júla (TASR) - Španielsky futbalista Alvaro Carreras sa sťahuje z Benficy Lisabon do Realu Madrid. So španielskym gigantom sa dohodol na šesťročnom kontrakte, klub o tom informoval v pondelok na oficiálnej webovej stránke.



Dvadsaťdvaročný obranca si už vyskúšal pôsobenie v Madride, keď v rokoch 2017-2020 nastupoval v akadémii „bieleho baletu“, odkiaľ sa presunul do Manchestru United. Do Španielska sa vracia po hosťovaniach v Prestone a Granade, naposledy pôsobil v tíme 38-násobného víťaza portugalskej ligy.



Prestupová čiastka sa podľa agentúry AFP vyšplhala na 50 miliónov eur. Real počas prebiehajúceho prestupového obdobia zaplatil za nové posily dovedna už 170 miliónov eur. Dvojicu španielskych mladíkov dopĺňa Dean Huijsen, skúsenosti z Premier League priniesol Trent Alexander-Arnold a veľa si vedenie Realu sľubuje aj od príchodu 17-ročného Franca Mastantuona z River Plate.