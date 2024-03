Obranca Cash nepomôže Poľsku vo finále play off proti Walesu

Varšava 22. marca (TASR) - Futbalista Matty Cash bude chýbať poľskej reprezentácii vo finále play off o účasť na ME 2024. Obranca Aston Villy má podozrenie na zranenie stehenného svalu a nepomôže svojmu národnému tímu v utorkovom súboji A-vetvy proti Walesu v Cardiffe.



Poliaci zdolali v semifinále Estónsko hladko 5:1. Cash nastúpil v úvode druhého polčasu, no už po jedenástich minútach musel striedať. "Skvelý večer vo Varšave sa pre mňa skončil zle. Prajem celému tímu veľa šťastia vo finále play off," uviedol na sociálnej sieti X (predtým Twitter). Víťaz súboja medzi Poľskom a Walesom sa predstaví na šampionáte v Nemecku v D-skupine. Postupne nastúpi proti Holandsku, Rakúsku a Francúzsku. Informovala o tom agentúra DPA.