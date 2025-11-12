< sekcia Šport
Obranca Chabot vynechá pre zranenie duel Ottawy proti Bostonu
Autor TASR
Ottawa 12. novembra (TASR) - Obranca Thomas Chabot z Ottawy Senators vynechá štvrtkový duel NHL proti Bostonu. Dôvodom je zranenie v hornej časti tela, ktoré utrpel v predchádzajúcom súboji s Dallasom (2:3 pp).
Dvadsaťosemročný Chabot je v prebiehajúcom ročníku druhý najproduktívnejší zadák „senátorov“, keď si v 17 stretnutiach pripísal 10 bodov za dva góly a osem asistencií. Proti Dallasu odohral iba prvú tretinu a na ľad sa už potom nevrátil, pripomenul portál TSN.
