Obranca Chelsea Colwill po operácii vynechá značnú časť sezóny
Autor TASR
Londýn 8. augusta (TASR) - Anglický futbalista Levi Colwill podstúpil úspešnú operáciu predného skríženého väzu. Londýnskej Chelsea však bude opora zadných radov chýbať väčšinu nasledujúcej sezóny.
„Levi Colwill má za sebou úspešnú operáciu predného skríženého väzu. Začiatkom týždňa sa vrátil do tréningového centra v Cobhame, no žiaľ, na tréningu utrpel zranenie. Lekárske vyšetrenia potvrdili, že operácia bola nevyhnutná. Levi teraz začne s rekonvalescenciou pod dohľadom a s podporou klubového lekárskeho oddelenia,“ citovala stanovisko FC Chelsea agentúra DPA.
Čerstvého majstra sveta klubov čaká úvodný duel v novej sezóne anglickej Premier League 17. augusta na Stamford Bridge proti Crystal Palace. Dvadsaťdvaročného Colwilla by mohla zastúpiť holandská letná posila „modrých“, 19-ročný Jorrel Hato, ktorý prišiel z Ajaxu Amsterdam.
