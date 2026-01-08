< sekcia Šport
Obranca Columbusu Smith absolvoval operáciu
Autor TASR
Columbus 8. januára (TASR) - Kanadský hokejový obranca Brendan Smith absolvoval operáciu kolena a Columbusu bude chýbať tri až štyri mesiace.
Tridsaťšesťročný bek sa zranil koncom roka pri výhre nad Ottawou. S Blue Jackets podpísal 24. novembra ročnú zmluvu a stihol za nich odohrať 15 zápasov, v ktorých si pripísal dve asistencie.
Do NHL si ho vybral Detroit z 27. miesta draftu v roku 2007. V tíme Red Wings pôsobil v sezónach 2011/12 až 2016/17 a následne si zahral v New Yorku Rangers, Caroline Hurricanes, New Jersey Devils, Dallase Stars a Columbuse. Dokopy nastúpil na 741 duelov základnej časti a nazbieral 146 bodov (39+107). Ďalších 15 (3+12) pridal v 59 stretnutiach play off.
