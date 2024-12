Obranca Ďaloga predĺžil zmluvu s Kometou Brno

Brno 7. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Marek Ďaloga predĺžil zmluvu s Kometou Brno. V českej lige tak bude pôsobiť aj v sezóne 2025/2026.



Tridsaťpäťročný obranca prišiel do Brna v máji 2021 a doposiaľ odohral v jeho farbách 182 zápasov a zaznamenal 54 bodov (16+38). "Je mi cťou, že dres Brna budem obliekať aj v ďalšej sezóne," uviedol Ďaloga na sociálnej sieti klubu. V tomto ročníku má na konte päť gólov a päť asistencií.



Skúsený bek figuruje v nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na budúcotýždňový Vianočný Kaufland Cup v Poprade. So 112 štartmi je najskúsenejší spomedzi hráčov, ktorí sa predstavia na domácom turnaji. V reprezentačnom drese sa objaví prvýkrát od bronzovej olympijskej sezóny 2021/22. Tréneri mu chceli dať príležitosť už na Nemeckom pohári, no krátko pred príchodom na zraz sa zranil.