Obranca Djakov pokračuje v Žiline, Skladaný: Skúsený profesionál

Žilina 29. mája (TASR) - Ruský hokejový obranca Kirill Djakov bude obliekať dres Vlkov Žilina aj v budúcej sezóne. S vedením extraligového klubu sa dohodol na predĺžení spolupráce.



Tridsaťdvaročný defenzívny bek je na Slovensku od polovice sezóny 2021/22, keď prijal ponuku Zvolena. Postupne sa cez Liptovský Mikuláš a Humenné presunul pod Dubeň a pomohol Vlkom k postupu do najvyššej slovenskej súťaže. V minulej sezóne zaznamenal v 48 dueloch gól a 14 asistencií a prispel k zisku bronzových medailí. „Som veľmi rád, že zostanem v Žiline aj ďalšiu sezónu. S manželkou sa nám tu veľmi páči, cítime sa tu ako doma. Je tu skvelý tím, ktorý už dokázal, že vie dosahovať veľké ciele a výsledky, takže keď som dostal ponuku od Františka Skladaného na predĺženie zmluvy, ani minútu som nerozmýšľal a veľmi rýchlo sme sa dohodli. V ďalšej sezóne môžeme naše výsledky ešte zlepšiť a ja chcem byť toho súčasťou,“ uviedol pre klubový web niekdajší bronzový medailista z juniorského svetového šampionátu 2013.



František Skladaný, riaditeľ a generálny manažér Vlkov Žilina, je rád, že Djakov zostáva v klube: „Veľmi si vážim, že Kirill naďalej pokračuje v našom tíme. Víťazný prístup a pracovnú morálku prináša denne na ľad a aj do kabíny. Je to skúsený profesionál, na ktorého sa môžeme spoľahnúť v každom okamihu. Ťažké situácie dokáže riešiť správne a s chladnou hlavou. Pre úspech a správne nastavenie kabíny sa veľakrát z dôvodu limitovaného počtu zahraničných hráčov podriadi tímu, čo nám ukázalo, aký veľký charakter a tímový duch Kirill má.“