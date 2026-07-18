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Obranca Drysdale sa dohodol s Philadelphiou na novom kontrakte
V uplynulej sezóne zaznamenal osem gólov a 24 asistencií.
Autor TASR
Philadelphia 17. júla (TASR) - Kanadský hokejový obranca Jamie Drysdale bude naďalej obliekať dres Philadelphie Flyers. S vedením klubu NHL sa dohodol na novom štvorročnom kontrakte v hodnote 26 miliónov USD. V uplynulej sezóne zaznamenal osem gólov a 24 asistencií.
„Sme nadšení, že Jamie bude aj v ďalších rokoch dôležitou súčasťou našej organizácie. Tvrdo na sebe pracuje a v minulom ročníku potvrdil veľký progres. Sme presvedční, že najlepšie hokejové roky má ešte iba pfed sebou," citovala AP slová Daniela Brierea, generálneho manažéra Philadelphie.
„Sme nadšení, že Jamie bude aj v ďalších rokoch dôležitou súčasťou našej organizácie. Tvrdo na sebe pracuje a v minulom ročníku potvrdil veľký progres. Sme presvedční, že najlepšie hokejové roky má ešte iba pfed sebou," citovala AP slová Daniela Brierea, generálneho manažéra Philadelphie.