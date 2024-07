Obranca Evans predĺžil kontrakt s Manchestrom United

Manchester 12. júla (TASR) - Severoírsky futbalista Jonny Evans predĺžil o rok zmluvu s Manchestrom United. Tridsaťšesťročný obranca sa vlani vrátil na Old Trafford po ôsmich sezónach, ktoré strávil v tímoch West Bromwich Albion a Leicester City.



Evans odohral v uplynulej sezóne 23 zápasov v anglickej Premier Legaue a pridal dva štarty v Lige majstrov. "Hrať za tento skvelý klub je pre mňa privilégium. Vrátiť sa sem vlani a cítiť neuveriteľnú podporu našich priaznivcov bola česť. Som šťastný, že môžem hrať po boku skvelých spoluhráčov a pod vedením vynikajúceho trénera," uviedol Evans podľa agentúry Reuters.



United začínajú predsezónnu prípravu pondelkovým zápasom proti nórskemu Rosenborgu Trondheim. Minulý týždeň klub oznámil, že kouč Erik ten Hag podpísal novú zmluvu, ktorou predĺžil svoje pôsobenie na Old Trafford do roku 2026.